Криминал 13 февраля 2023, 08:21 Напавшего на школьников с ножом и топором девятиклассника задержали в Казахстане «Казинформ»: ученика, напавшего на подростков в школе Петропавловска, задержали РИА «Новости»

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Полицейские задержали девятиклассника, который напал с ножом и кухонным топором на учеников в школе № 4 в Петропавловске, сообщило ИА «Казинформ». По факту случившегося начали досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».

В результате нападения пострадали три человека: два десятиклассника и один ученик девятого класса. Двоих доставили в областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему подростку оказали помощь на месте ЧП.

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По данным руководителя управления образования Назира Жашибекова, дети находятся в стабильном состоянии.

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«Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором», — добавил Жашибеков.

По предварительным данным, нападавший состоит на психиатрическом учете, уточнили в областной прокуратуре. Надзорное ведомство проводит проверку, сотрудники оценят не только действия ученика, но работу администрации школы. Сейчас в учебном заведении работают следователи.