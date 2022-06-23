Напавшего на продавщицу «Пятерочки» жителя Казани поймали

Мужчину из Казани заподозрили в покушении на убийство. По предварительной информации, он напал на свою сожительницу прямо в магазине, где она работала. Местного жителя задержали, в его отношении открыли уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, днем 21 июня 2022 года ранее судимый 42-летний житель Казани в магазине «Пятерочка» на улице Дубравная напал на 48-летнюю сожительницу, работающую продавцом. Он нанес удары заранее принесенным ножом. Жертва получила многочисленные удары по различным частям тела и спины. А потом он скрылся с места происшествия. Женщину доставили в больницу.

«Благодаря слаженной следственно-оперативной работе, а также поддержке общественности и привлеченных средств массовой информации подозреваемый задержан», — сказано в сообщении СК.

По факту случившегося открыто уголовное дело о покушении на убийство. В настоящий момент идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.