Напавшего на полицейских мужчину с ножом застрелили в Грозном

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции Грозном. Правоохранители ранили нападавшего из табельного оружия. Он скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного Комитета.

По данным ведомства, вооруженный ножом мужчина напал на полицейских при въезде в Висаитовский район Грозного в пятницу, 9 июля, около 17:35. Правоохранители находились на стационарном посту.

Для пресечения замысла нападавшего полицейские открыли огонь из табельного оружия. Раненого мужчину забрали в больницу, где он умер от полученных ранений. В результате нападения никто из полицейских не пострадал.

Следователи завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Личность нападавшего уже установили. Это житель столицы Чеченской Республики, 1993 года рождения.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.