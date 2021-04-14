Напавшего на пенсионера с пистолетом и топором в Петербурге разыскивает полиция

Правоохранители разыскивают напавшего на пожилого мужчину водителя с пистолетом и топором. Об этом сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 апреля около 15:00. Водитель Renault Logan захотел развлечься с оружием на Приморском шоссе. Он достал пистолет и четыре раза выстрелил в сторону пожилого мужчины. Чтобы больше испугать мужчину, он пригрозил ему топором. Затем злоумышленник уехал в неизвестном направлении.

Пострадавший получил химические ожоги головы и шеи. Его отправили за медицинской помощью. Источник, близкий к правоохранителям, рассказал, что у мужчины мог быть с собой газовый пистолет.