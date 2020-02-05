    05 февраля 2020, 09:33

    Напавшего на главу ЦИК мужчину будут принудительно лечить

    Андрей Иванов

    Напавшего на главу ЦИК Памфилову в ее собственном доме Ахада Карабалаева будут принудительно лечить. У него серьезное психическое расстройство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
    Напавшего на главу ЦИК мужчину будут принудительно лечить

    «Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством», — заявила Петренко.

    Она добавила, что во время нападения он просто не отдавал себе отчет и не понимал, что может причинить кому-то вред. Скитающегося по России с 2014 года мигранта по решению суда отправят в психиатрическую клинику, где будут лечить принудительно. У него не было жилья, а в дом к Элле Памфиловой он влез, чтобы поживиться чем-то ценным. Суд признал его виновным по статье «Разбой».

    Сама Памфилова в интервью радиостанции «Говорит Москва» призналась, что поскорее хочет забыть эту неприятную историю и добавила, что Карабалаев не выглядел затравленным и запуганным, когда напал на нее.

    «Раз специалисты признали, пусть лечат. Я очень глубоко знаю все подробности. Я знакома с материалами дела. Я дважды была на заседании суда. Завершилось так, как завершилось. Я не специалист», — отметила глава ЦИК.

    Карабалаев залез в загородный дом Памфиловой в Московской области ночью 6 сентября. Он несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером. Глава ЦИК оказала грабителю активное сопротивление — она отбивалась он него стулом.