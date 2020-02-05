Напавшего на главу ЦИК мужчину будут принудительно лечить

«Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством», — заявила Петренко.

Она добавила, что во время нападения он просто не отдавал себе отчет и не понимал, что может причинить кому-то вред. Скитающегося по России с 2014 года мигранта по решению суда отправят в психиатрическую клинику, где будут лечить принудительно. У него не было жилья, а в дом к Элле Памфиловой он влез, чтобы поживиться чем-то ценным. Суд признал его виновным по статье «Разбой».

Сама Памфилова в интервью радиостанции «Говорит Москва» призналась, что поскорее хочет забыть эту неприятную историю и добавила, что Карабалаев не выглядел затравленным и запуганным, когда напал на нее.

«Раз специалисты признали, пусть лечат. Я очень глубоко знаю все подробности. Я знакома с материалами дела. Я дважды была на заседании суда. Завершилось так, как завершилось. Я не специалист», — отметила глава ЦИК.

Карабалаев залез в загородный дом Памфиловой в Московской области ночью 6 сентября. Он несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером. Глава ЦИК оказала грабителю активное сопротивление — она отбивалась он него стулом.