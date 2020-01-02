Напавшего на ДПС в Магасе взяли в больнице под вооруженную охрану

Как сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на собственные источники, мужчина пришел в сознание. Он подробно рассказал об обстоятельствах подготовки и нападения на сотрудников полиции в Магасе.

Нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас произошло в 17:30 накануне Нового года, 31 декабря. Как сообщили в МВД, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД в Ингушетии Зелимхан Кокорхоев.

Ранее в полиции рассказывали, что пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие были нейтрализованы.

Позже появилась информация, что нападавших было двое. Одного из них ранили, потом госпитализировали. Сейчас он пришел в себя. Второго злоумышленника ликвидировали на месте.