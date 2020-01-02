Напавшего на ДПС в Магасе взяли в больнице под вооруженную охрану
Напавшего на пост ДПС в Магасе террориста взяли в больнице под вооруженную охрану, пишут СМИ со ссылкой на источники. Злоумышленник арестован. Он дает признательные показания.
Как сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на собственные источники, мужчина пришел в сознание. Он подробно рассказал об обстоятельствах подготовки и нападения на сотрудников полиции в Магасе.
Нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас произошло в 17:30 накануне Нового года, 31 декабря. Как сообщили в МВД, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД в Ингушетии Зелимхан Кокорхоев.
Ранее в полиции рассказывали, что пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие были нейтрализованы.
Позже появилась информация, что нападавших было двое. Одного из них ранили, потом госпитализировали. Сейчас он пришел в себя. Второго злоумышленника ликвидировали на месте.