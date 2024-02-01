Криминал 01 февраля 2024, 15:02 Напавшего на автомобиль инспектора парковки задержали в Петербурге

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В Петербурге задержали нарушителя, который повредил машину инспектора. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по городу.

Инспектор зафиксировал нарушение стоянки Toyota на парковке на Казанской площади. Недовольный этим 24-летний водитель в отместку повредил Lada инспектора. Молодого человека задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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