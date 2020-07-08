Нападения алтайских хулиганов на детей обернулись уголовным делом

Нападения хулиганов на детей в городе Камень-на-Оби обернулись уголовным делом. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил дело в отношении органов профилактики, которые, по версии следствия, недосмотрели за нападавшими.

«По данным следствия, с 2019 по 2020 год несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики правонарушений Каменского района, избивали несовершеннолетних мальчиков. Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей», — сообщила пресс-служба СК.

Одно из нападений случилось 7 мая. Мать пострадавшего школьника Людмила Филатова рассказала «360», что жаловалась на нападения даже главе СК Александру Бастрыкину.

«Я сначала написала в блог Бастрыкину. Через несколько минут меня вызвали в наш Следственный комитет. У них были вопросы не о том, как мне помочь, а о том, какие у меня жалобы. Я начала озвучивать претензии, и мне сказали, что это не к ним, а к прокуратуре или МВД», — рассказала мама пострадавшего.

Банда хулиганов уже давно терроризирует городок, сказала собеседница «360». Они нападают не только на детей, но и на стариков. Некоторые пострадавшие рассказывали, что подростки отбирали деньги.

«Группа подростков нападала не только на детей, но и на стариков и пьяных мужчин. У них забирали телефоны, деньги и все, что находили», — рассказала женщина. Также Филатова поделилась, что после избиения подростки преследовали ее сына.