Криминал 06 января 2024, 16:09 Нападением стаи собак на жительницу Хабаровска заинтересовались в СК Бастрыкин поручил завести дело после нападения собак на женщину в Хабаровске РИА «Новости»

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Дело о халатности поручил возбудить по итогам проверки нападения стаи собак на жительницу Хабаровска председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что в минувший четверг, 4 января, в хабаровском микрорайоне Южный стая собак атаковала местную жительницу. Животных разогнал водитель проезжавшего мимо автомобиля. Пострадавшую с множественными травмами доставили в местную больницу.

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Жители микрорайона уже жаловались на агрессивную стаю бездомных животных, но городские власти оставили эти сообщения без внимания. По факту нападения следователи края начали проверку. Но руководитель ведомства посчитал, что обстоятельства требуют заведения уголовного дела.

Собственную проверку организаций, ответственных за отлов и содержание бездомных животных, начала краевая прокуратура.