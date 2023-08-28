Криминал 28 августа 2023, 16:39 Нападение собак на мальчика в Дагестане обернулось уголовным делом СК завел дело о халатности после нападения собак на ребенка в Махачкале

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Уголовное дело о халатности завели следователи Дагестана после нападения стаи собак на мальчика в пригороде Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По версии следствия, ребенок получил травмы, так как сотрудники муниципальной службы по отлову бездомных животных не выполнили свои обязанности. Ведомство продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

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Ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что школьник из махачкалинского микрорайона Редукторный сбежал от стаи собак, бросившись в море.

В мэрии города сообщили, что ребенок после нападения животных попал в больницу. Врачи диагностировали у школьника укус, ссадины и царапины.

Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Питомец» провели отлов собак в микрорайоне, где пострадал мальчик. Животных после стерилизации и необходимой вакцинации отправят в питомники, где им подберут новых хозяев.