Эксклюзив 28 апреля 2023, 18:47 Нападение со стрельбой на жительницу Красногорска назвали попыткой запугивания Источник «360»: нападение на жительницу Красногорска связали с судебной тяжбой РИА «Новости»

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Получившая огнестрельное ранение в ногу после нападения неизвестных жительница городского округа Красногорск осталась жива только чудом. Как сообщил осведомленный источник «360», пуля прошла на минимальном расстоянии от артерии. Потеря крови могла привести к летальному исходу.

По словам собеседника, врачи провели очень сложную операцию и даже рассматривали вариант ампутации ноги. Но все обошлось — сейчас угрозы жизни для пострадавшей нет.

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Нападение на жительницу Красногорска источник назвал попыткой запугивания. Женщина участвует в судебном процессе, где уже пострадали несколько человек. Один в результате поджога лишился машины, у второго спалили дом. По неподтвержденным данным, заказчиком выступил бывший работодатель.

Полиция еще не нашла участников нападения на жительницу Красногорска. Но криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Сама пострадавшая заявила «360», что чувствует себя нормально.

«Все хорошо. Думаю, что будет реабилитация, но самое главное, что моей жизни ничего не угрожает», — заявила она.

Нападение в Красногорске произошло 25 апреля. Ничего не подозревающая женщина припарковала свой автомобиль и пошла к подъезду, когда неожиданно почувствовала сильную боль в ноге. Прибывшие на место медики диагностировали огнестрельную рану бедра. Пострадавшую забрали в больницу.

По данным источника «360», на женщину напали двое мужчин, вооруженных травматическим пистолетом. После трех выстрелов они скрылись с места.