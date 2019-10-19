Нападение с ножом на полицейского в московском метро попало на видео

Пьяный мужчина ударил сержанта полиции ножом в переходе станции столичной подземки «Савеловская». Момент нападения попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Также на видеозаписи оказалось и задержание преступника.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в субботу, 19 октября.

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«Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на московском метрополитене», — рассказали в полиции.

Напавшего на стража порядка тут же задержали и доставили в отделение полиции

Раненому сержанту поставили предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки. Сейчас он находится в больнице. Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на собственный источник, полицейского атаковал бездомный, которого хотели вывести из-подземного перехода.