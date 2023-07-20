Криминал 20 июля 2023, 07:20 Нападение на женщину на платформе станции Долгопрудная попало на видео Полиция задержала подозреваемого в грабеже на 10 тысяч рублей на станции Долгопрудная

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На железнодорожной станции Долгопрудная мужчина отобрал у пассажирки сумочку с 10 тысячами рублей. Подозреваемого опознали по записям с камер видеонаблюдения и задержали на одной из улиц Москвы, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В дежурную часть на железнодорожной станции Лобня обратилась женщина. Она рассказала, что на платформе станции Долгопрудная на нее напал неизвестный, отобрал сумочку и забрал 10 тысяч рублей. Она пыталась вернуть деньги, но преступник несколько раз ударил, сел на электричку и скрылся.

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Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали в нападавшем судимого жителя Дмитрова 1978 года рождения. Его задержали на одной из московских улиц по уголовному делу о грабеже. Мужчина во всем сознался. Деньги к тому моменту он потратил.

В Люберцах пьяный мигрант угрожал участковому за то, что тот пытался увезти его в отдел с детской площадки. Полицию вызвали очевидцы — мужчина с другом боролись и матерились.