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    01 апреля 2022, 15:56

    Нападение на студента из Китая в центре Петербурга попало на видео

    Приехавшего в Петербург студента из Китая ранили ножом в центре города

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Китайский студент петербургской Академии художеств получил ножевое ранение в результате нападения неизвестных на Лиговском проспекте. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

    На опубликованных кадрах видно, что на студента напали двое мужчин. Один из них в ходе конфликта достал нож и ударил противника в область груди.

    Как сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы, пострадавшего студента доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала поиски злоумышленников.

    Иностранец переехал в Санкт-Петербург два года назад. Он проходит обучение в Академии художеств имени Репина.