Нападение на студента из Китая в центре Петербурга попало на видео

Китайский студент петербургской Академии художеств получил ножевое ранение в результате нападения неизвестных на Лиговском проспекте. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, что на студента напали двое мужчин. Один из них в ходе конфликта достал нож и ударил противника в область груди.

Как сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы, пострадавшего студента доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала поиски злоумышленников.

Иностранец переехал в Санкт-Петербург два года назад. Он проходит обучение в Академии художеств имени Репина.