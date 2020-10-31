Нападение на полицейских в центре Москвы сняли на видео

Несколько ударов от неизвестного мужчины получили сотрудники полиции около московского главка МВД на Петровке. Само нападение сняли на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек шел за сотрудниками полиции. Догнав, он прошел между ними после чего нанес удар сначала одному правоохранителю, от которого его немного отбросило. После этого он сначала ударил второго сотрудника органов. Когда полицейский пытался успокоить буяна, тот продолжал идти на него.

Напавшего на сотрудников правоохранительных органов задержали. Им оказался 32-летний мужчина. Против него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас с ним проводят бесед. Кроме того, не исключено, что ему назначат экспертизу для проверки психического здоровья. В ближайшее время материалы дела передадут в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.