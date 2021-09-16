Нападение на отдел полиции в Лисках попало на видео

Напавший на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области мужчина перед атакой заложил в дверной проем взрывное устройство. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как к отделу полиции подъезжает автомобиль «Нива», из которого выходит неизвестный мужчина в камуфляжной форме и каске с прозрачным щитком на лице. Он медленно подходит к двери в полицейское отделение и закладывает взрывное устройство. После этого он отбегает с места и происходит детонация. В результате все заволакивает густой дым.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло рано утром в четверг, 16 сентября. Вооруженный в камуфляже и бронежилете мужчина приехал на место на автомобиле «Нива».

При нападении пострадал один сотрудник полиции.

Следственный комитет сообщил, что перед нападением на отдел мужчина расправился со знакомой семьей на почве бытового конфликта. Он взорвал дверь в отдел полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле «Нива». Осколочное ранение правой ноги получил сотрудник взвода патрульно-постовой службы. Угрозы для его жизни нет.

Поиски совершившего нападение продолжаются. Следователи завели уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.