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    16 февраля 2022, 03:41

    Нападение на курьера в Казани попало на видео

    Курьера избили и ограбили в Казани — видео

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Двое мужчин избили и ограбили курьера службы доставки еды в Казани. Нападение произошло рядом с одним из жилых домов и попало на запись камеры наружного видеонаблюдения.

    Нападение на курьера произошло в жилом комплексе «Голливуд». На кадрах видно, что мужчины преградили дорогу курьеру и начали ему что-то говорить. Молодой человек попытался уйти, но его стали избивать. В какой-то момент за курьера попытался заступиться проезжавший мимо водитель, но нападавших ему остановить не удалось.

    В конечном итоге мужчине удалось отбиться от обидчиков. Официального комментария правоохранителей по поводу нападения пока не поступало.