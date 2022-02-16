Нападение на курьера в Казани попало на видео

Двое мужчин избили и ограбили курьера службы доставки еды в Казани. Нападение произошло рядом с одним из жилых домов и попало на запись камеры наружного видеонаблюдения.

Нападение на курьера произошло в жилом комплексе «Голливуд». На кадрах видно, что мужчины преградили дорогу курьеру и начали ему что-то говорить. Молодой человек попытался уйти, но его стали избивать. В какой-то момент за курьера попытался заступиться проезжавший мимо водитель, но нападавших ему остановить не удалось.

В конечном итоге мужчине удалось отбиться от обидчиков. Официального комментария правоохранителей по поводу нападения пока не поступало.