Нападение на Егора Жукова прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что избивших блогера Егора Жукова найдут и накажут по закону. Он заявил, что пока неизвестно, кто и почему напал на молодого человека.

«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители… Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — приводит ТАСС слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы призвал «не выстраивать никаких цепочек» в связи с этим происшествием.

Неизвестные избили Жукова возле собственного дома в Москве вечером 30 августа. Его сторонники сообщили в соцсетях, что на блогера напали два человека, после чего скрылись с места происшествия на самокатах.

Полиция возбудила по факту нападения по статье 116 УК РФ «Побои». В заявлении Жуков написал, что ему разбили лицо и он плохо себя чувствует.