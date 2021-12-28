Нападавшим с автоматом на больницу в Светлограде оказался один из врачей

Стало известно имя мужчины с автоматом, который ворвался в городскую больницу Светлограда. Это работающий там врач-анестезиолог, передал Telegram-канал Shot.

Андрей М. в этот день поссорился с супругой, которая работает в этой же болезни медсестрой. Взяв в руки оружие, он решил окончательно выяснить отношения. Ворвавшись в больницу, он стал ломать дверь в кабинет жены, но доделать дело не успел — его схватили сотрудники правоохранительных органов. Пока это происходило, все успели убежать из больницы.

Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что мужчина якобы взял в плен несколько заложников.