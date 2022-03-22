«Нападавший все время молчал». Очевидец рассказал, как облили кислотой молодую пару в Домодедове

Свидетелем нападения на молодую пару в Домодедове стал их сосед Александр Базарный. После того как парня и девушку облили серной кислотой, мужчина вызвал скорую и попытался догнать нападавшего, рассказал он «360».

«Я это наблюдал с 5–10 метров. Видел, как он облил парня, девушка начал орать, и он сразу же достал из кармана чашку (первой была банка) и плеснул девчонке прямо на голову, на открытые места. Это было на первом парковочном месте, там тропинка заканчивается», — вспомнил Базарный.

По его словам, нападавший все это время молчал — кричали только пострадавшие.

«Я пытался догнать, но он побежал за камеру, это было бессмысленно. Потом вернулся, на них посмотрел, а у них кожа облезает… Я им вызвал скорую помощь. Приехала скорая, полиция», — добавил очевидец.

Он охарактеризовал пострадавших как спокойную пару — «не алкоголики, не наркоманы, абсолютно нормальные».

Нападение произошло утром 21 марта. Девушка и парень получили химические ожоги — по информации Telegram-канала «112», девушка в тяжелом состоянии, у нее ожог 20% тела, лица и правого глаза, она может потерять зрение. Кислота также попала на кисти рук 11-летнего школьника, который случайно оказался рядом.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. Он признался, что знаком с пострадавшей девушкой примерно с 2011 года, сейчас они в ссоре. Мотивами преступления он назвал ревность и обиду.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.