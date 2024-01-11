Криминал 11 января 2024, 13:52 Нападавшего на прохожих с ножом мужчину арестовали в Краснодаре

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В Краснодаре заключили под стражу мужчину, которого обвинили в нападении с ножом на нескольких прохожих. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Октябрьский районный суд города.

Пьяный мужчина 2 января вышел на улицу с ножом. Там он начал без причины нападать на прохожих. В частности, ранил в плечо 11-летнюю девочку, а потом мужчину и женщину, которые тоже шли мимо. Нападавшего задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», он пробудет под стражей до 8 марта.

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