    13 января 2020, 21:51

    Нападавшего на пермских школьников маньяка поймали

    Ирина Нагайникова

    Полиция Перми задержала мужчину, который нападал на школьников с ножом, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Пермскому краю.

    «Сотрудниками полиции установлена личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе Перми. Он задержан. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.

    Очевидцы рассказали в соцсетях, как минимум о двух случаях нападений. Неизвестный в куртке и шапке черного цвета караулил около школы и нападал на детей.