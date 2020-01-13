Нападавшего на пермских школьников маньяка поймали
Полиция Перми задержала мужчину, который нападал на школьников с ножом, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции установлена личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе Перми. Он задержан. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.
Очевидцы рассказали в соцсетях, как минимум о двух случаях нападений. Неизвестный в куртке и шапке черного цвета караулил около школы и нападал на детей.