Нападавшего на беременных и молодых мам в Нижнекамске приговорили к 6 годам строгого режима

33-летнего жителя Нижнекамска Альберта Хабибуллина, который избивал беременных и женщин с детьми, приговорили к шести годам колонии строго режима. После задержания он признался, что ненавидит женщин.

Об этом сообщили «360» в пресс-службе прокуратуры Татарстана. В ведомстве уточнили, что гособвинение просило для обвиняемого девять лет колонии строго режима.

«Вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться после изучения судебного решения и протокола судебного заседания», — уточнили в сообщении.

Летом 2020 года Хабибуллин напал на нескольких женщин — все они были беременны или с детьми. При этом подсудимый признал вину только по двум случаям. Он заявил, что не хотел пинать беременную и ударил ее поскользнувшись. Нападение на женщину в хиджабе, которая шла с тремя детьми по парку, он якобы совершил «просто так» — из-за плохого настроения.

Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения и распространился по Сети. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине сзади и сильно ударил ее ногой. Испуганные дети отбежали в сторону, а Хабибуллин продолжил бить их мать.

Ранее мужчина уже был несколько раз судим за грабеж, разбой и покушение на преступление.