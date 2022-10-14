«Били по шее и голове». Жительница Сочи потребовала максимального наказания для воспитателей дочери | 360°

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«Били по шее и голове». Жительница Сочи потребовала максимального наказания для воспитателей дочери

Мать пострадавшей девочки из Сочи: воспитатели избивали дочь систематически

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Воспитателей детского сада, которых подозревают в избиении детей в Сочи, отправили под домашний арест. Мать одного из пострадавших детей надеется, что педагогов ждет максимальное наказание.

По данным следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатели систематически наносили детям удары руками и ногами по различным частям тела детей. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.

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Жительница Сочи рассказала «360», что ее ребенок посещал досуговый центр на протяжении нескольких лет и все это время дочь «систематически подвергалась избиениям».

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«Воспитатели наносили дочери удары по голове и шее, тянули за волосы. Она родилась с особенностями развития, мы постоянно проходим лечение и была надежда на восстановление. Однако теперь, эти шансы сходятся к нулю, ведь дочь получила серьезное психическое воздействие. Я обратилась в центр за помощью, а, в итоге, получила абсолютно другое», — отметила жительница Сочи.

Воспитатель, которую подозревают в избиении детей, утверждает, что «избиений не было». Просто у нее не выдержали нервы.

«Конечно, это наша работа. Мы должны терпеть, но все равно бывает так, что нервы не выдерживают. Как таковых избиений не было и личной неприязни мы к этим детям не испытывали», — отметила женщина в комментарии «360».

Дети

Сочи

Избиения

Следственный комитет России

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