Криминал 13 марта 2023, 12:15 Намеревавшегося вступить в ВСУ россиянина задержали на границе с Казахстаном ФСБ по Астраханской области сообщило о задержании россиянина, планирующего вступить в ВСУ РИА «Новости»

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Противника специальной военной операции из Петрозаводска задержали на пограничном пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области. Мужчина планировал уехать в Казахстан, оттуда добраться до Украины и вступить в ряды вооруженных формирований. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве сообщили, что задержанный 1989 года рождения намеревался принимать участие в боях против российской армии. Для путешествия он приобрел амуницию и медикаменты. Россиянин заручился поддержкой лиц, которые пообещали ему добраться до Украины, где он хотел вступить в ряды вооруженных формирований.

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На такой шаг мужчина пошел, так как выступал против проведения специальной военной операции.

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Сотрудники спецслужбы задержали россиянина во время его попытки попасть в Казахстан через пограничный пункт пропуска «Караузек». В отношении задержанного завели уголовное дело за приготовление к государственной измене.