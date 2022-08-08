Жители Мурина под Санкт-Петербургом в ночь на 8 августа проснулись от звуков стрельбы. Во дворе произошла массовая драка, полиция возбудила уголовное дело за хулиганство. Блогер-боец Артем Тарасов был на месте событий и рассказал «360», как все началось.

Драка в Мурине

Боец ММА Артем Тарасов заявил, что оказался во дворе в Мурине с другим блогером, Никитой Солониным, случайно. С чего все началось, собеседник не понял, хотя был на месте с самого начала.

В массовой драке я не участвовал. Оказался не в то время не в том месте. И максимум, что делал, — это разнимал дерущихся. О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня Артем Тарасов блогер.

Драка, по словам мужчины, началась внезапно. Он не понял, кто стрелял.

«Налетели толпой, что-то такое было. Начали в них стрелять. Не мы стреляли», — сказал он.

Ни Никита Солонин, ни Артем Тарасов травм не получили. Был ранен другой боец по имени Руслан. Полиция приехала, когда драка закончилась.

Уголовное дело

Полиция Всеволожского района узнала о драке у дома по Екатерининской улице, 2, около 23 часов 7 августа. Участники применили пневматическое оружие, в больницу госпитализировали 26-летнего парня. Его состояние оценили как удовлетворительное.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Записи камер видеонаблюдения опубликовали «Известия». На них видно, что главной жертвой стал парень. Сначала его избили ногами, затем, держа за руку и ногу, протащили по асфальту. В драке участвовали около 20 человек.