Налетчика из Самарской области обнаружили с помощью медицинской экспертизы

Житель Самарской области ограбил ювелирный магазин. Во время преступления мужчина порезался. Найти злоумышленника удалось по капле крови. Об этом сообщил «Царьград».

Ограбление произошло 17 февраля 2020 года в Нефтегорске. Мужчина вынес из ювелирного магазина украшений на сумму свыше одного миллиона рублей. Однако во время проникновения он поранился. Следователи провели медицинскую экспертизу. Результаты исследования внесли в базу данных, однако найти злоумышленника не удалось.

В октябре 2021 года в Тольятти произошло еще одно преступление, после чего мужчину задержали и направили в СИЗО. Результаты анализа крови показали, что оба преступления совершил один человек.