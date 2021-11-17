Налетчика из Самарской области обнаружили с помощью медицинской экспертизы
Мужчина порезался во время ограбления ювелирного магазина в Самарской области. Его обнаружили по капле крови
Житель Самарской области ограбил ювелирный магазин. Во время преступления мужчина порезался. Найти злоумышленника удалось по капле крови. Об этом сообщил «Царьград».
Ограбление произошло 17 февраля 2020 года в Нефтегорске. Мужчина вынес из ювелирного магазина украшений на сумму свыше одного миллиона рублей. Однако во время проникновения он поранился. Следователи провели медицинскую экспертизу. Результаты исследования внесли в базу данных, однако найти злоумышленника не удалось.
В октябре 2021 года в Тольятти произошло еще одно преступление, после чего мужчину задержали и направили в СИЗО. Результаты анализа крови показали, что оба преступления совершил один человек.