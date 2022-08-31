«Накинулся с дубинкой». Охранник напал на семью с ребенком за попытку пройти к пляжу в Туапсе

Сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) избил мужчину в Туапсе за попытку пройти к пляжу. Потасовку сняла на видео супруга мужчины. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «360» сообщили о проведении проверки по факту происшествия.

Охранник в нецензурной форме потребовал от семьи уйти и не пытаться пройти через КПП, после этого он принялся наносить мужчине удары дубинкой на глазах у его жены и ребенка. Мужчина сумел выхватить дубинку у охранника и стал в ответ также наносить ему удары. В этот момент у ребенка началась истерика.

Источник фото: телеканал «360»

«Уйди лучше, мы будем ходить здесь каждый божий день. <…> Тебя посадят», — говорила на видео сотруднику ЧОП жена пострадавшего.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина, на мужа которой напал охранник, рассказала «360», что где-то три года назад компания выкупила пансионат у моря и поставила ворота на центральную дорогу, которая ведет к морю и железнодорожной станции. Никого из местных по этой дороге не пропускают. Вместо этого жителям предложили использовать обходную дорогу, которая идет через гору.

Источник фото: телеканал «360»

Местные уже выиграли несколько судов, а компания постоянно подает апелляции, но проигрывает.

Женщина рассказала, что новый охранник разрешил пройти по дороге только одному человеку с коляской, а остальным предложил пойти в обход — женщина шла с мужем и двумя детьми. Женщина заметила, что перекрыта дорога незаконно, и она решила пройти. Тогда охранник начал накидываться на нее с дубинкой, а ее муж вмешался с целью защитить свою жену. В результате у мужчины перелом пальца. Женщина отметила, что охранник достал, предположительно, травматический пистолет, но не использовал его. В полиции завели дело.

По словам собеседницы «360», охранник действовал по распоряжению своего руководства, и если они его уволят, то в последствии наймут нового человека, который будет дано точно такое же распоряжение.

Другая потерпевшая рассказала «360», что охранник напал и на нее и стал выкручивать ей руки, когда она пыталась пройти. Она отметила, что по этому вопросу глава города выиграл суд, и поэтому женщина со своей мамой и детьми пошла по дороге.