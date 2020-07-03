Наказание владельцу заправки под Омском ужесточили за гибель 5 детей

Региональная прокуратура оспорила приговор, по которому мужчине сначала дали условный срок. Ведомство нашло еще дополнительные нарушения в работе АЗС и, в частности, ее владельца.

Бизнесмен дал указание оператору станции наполнить бытовые баллоны сжиженным газом сверх меры — вместо положенных восьми литров там было 11. В итоге все это привело к трагедии: баллон приобрел местный житель, после этого случился пожар в частном доме. Там погибли пятеро из семерых приемных детей. Двухэтажный дом, в котором жила семья, выгорел практически полностью.

Все случилось еще в феврале 2018 года, тогда владельца АЗС и по совместительству депутата Тарского муниципального совета оставили на свободе, ограничившись сроком 3,5 года условно. Но прокуроры оспорили решение суда, назвав его слишком мягким.

В тюрьме уже отбывает срок сам оператор АЗС, ему дали четыре года тюрьмы.

После обжалования приговора бизнесмен тоже попал за решетку. Его отправили в колонию общего режима на пять лет.