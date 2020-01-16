Наказание пенсионеркам, тайно запустившим на Урале водочный завод, назначит суд

По данным следствия, женщина с ноября 2017 года по март 2018 года подпольно возобновили производство алкоголя на заводе, закрытом в 2016 году.

За этот период на производстве изготовили более 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых превысила 7,1 миллиона рублей. Еще 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей не были изготовлены из-за вмешательства силовиков и представителей Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что ущерб правообладателям алкогольных брендов оценили в более, чем полмиллиона рублей.

«Гособвинение пока не определилось, какое наказание запросить для обвиняемых. Это станет известно ближе к концу судебных прений», — заявили в прокуратуре Верхнеуральского района.

Адвокат обвиняемых отказался от комментариев.