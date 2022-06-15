Наказали за мат. Стали известны подробности жесткого избиения школьницы в Свердловской области

Две девочки избили 11-летнюю сверстницу, а потом отдали ее соседу-педофилу в Каменске-Уральском Свердловской области. Пострадавшая из неблагополучной многодетной семьи. Ее тетя рассказала «360», что мать школьницы пьет, ее хотели уже лишить родительских прав.

В семье кроме пострадавшей девочки воспитывают еще двоих детей.

«Она (сестра — прим. ред.), по-моему мнению, никем не занимается и ничем. Она только пьет и пьет», — сказала тетя девочки.

Дом, где жила пострадавшая девочка с матерью. Источник фото: телеканал «360»

Она ранее уже говорила инспектору по делам несовершеннолетних, что детей у такой матери нужно забрать. Сейчас пострадавшая находится в детском доме, но у тети нет с ней связи, она даже не знает, работал ли с ребенком психолог.

«Позавчера мать была в полиции, написала заявление», — добавила женщина.

Соседка семьи рассказала «360» о педофиле. Он давно живет в Каменске-Уральском — больше девяти лет.

«Охарактеризовать его можно как необщительного, нудного, противного мужичка. С ним здесь никто не общался. У него была жена, они даже вместе не жили. Ему разрешили в этом доме жить», — заявила Наталья.

По ее словам, он находится на пенсии, но иногда подрабатывал — у поездов продавал алкоголь и сигареты.

Дом педофила. Источник фото: телеканал «360»

По словам соседки, девочки разослали видео избиения сверстникам. Вероятно, кто-то из родителей увидел кадры и обратился в полицию. Видео с оральным сексом девочки и пенсионера-педофила увидел папа одной из зачинщиц расправы. Теперь эта девочка не выходит из дома, вторую родители уже начали опять отпускать на улицу. Педофила сразу же задержали.

"Его, говорят, сначала в психушку отправили, — проверить здоровый или нездоровый он» — добавила Наталья.

Источник «360», близкий к ситуации, рассказал, что конфликт между школьницами возник из-за того, что пострадавшая обзывала одну из девочек, ругалась матом на ее родителей. При этом источник добавил, что якобы после избиения дети помирились, а потом начался скандал с выложенным в Сеть видео.

По данным издания E1.ru, две школьницы 3 июня избили свою сверстницу, сняв происходящее на видео. Позже пострадавшая рассказала, что в тот же день пенсионер принудил ее к оральному сексу и угрожал вызвать полицию. Две девочки также сняли насильственные действия над своей жертвой, а потом это и первое видео отправили знакомым.