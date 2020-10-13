НАК уточнил информацию о погибших во время перестрелки в Грозном силовиках

При перестрелке в Грозном в ходе антитеррористической операции были убиты двое силовиков. Ранее говорилось о трех погибших сотрудниках правоохранительных органов.

Данные уточнили в Национальном антитеррористическом комитете, сообщило РИА «Новости». Еще один силовик получил ранение.

Спецоперация прошла в Октябрьском районе города. Днем ранее там обнаружили нескольких вооруженных боевиков. В Грозном ввели режим КТО. Четырех преступников ликвидировали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики планировали устроить в регионе теракты и работали «максимально профессионально».

Сейчас ситуация в столице республики спокойная. Семьям погибших силовиков будет оказана помощь властей.

С начала 2019 года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 36 террористических преступлений, среди которых было 19 терактов. Разоблачено 35 тайных ячеек международных террористических организаций, которые пытались вербовать в свои ряды людей.