НАК уточнил информацию о погибших во время перестрелки в Грозном силовиках
Данные уточнили в Национальном антитеррористическом комитете, сообщило РИА «Новости». Еще один силовик получил ранение.
Спецоперация прошла в Октябрьском районе города. Днем ранее там обнаружили нескольких вооруженных боевиков. В Грозном ввели режим КТО. Четырех преступников ликвидировали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики планировали устроить в регионе теракты и работали «максимально профессионально».
Сейчас ситуация в столице республики спокойная. Семьям погибших силовиков будет оказана помощь властей.
С начала 2019 года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 36 террористических преступлений, среди которых было 19 терактов. Разоблачено 35 тайных ячеек международных террористических организаций, которые пытались вербовать в свои ряды людей.