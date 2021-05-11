НАК подтвердил информацию о семи погибших детях и об одном стрелке в казанской гимназии

В НАК заявили об одном нападавшем на казанскую гимназию. По информации антитеррористического комитета, погибли семь детей.

«В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены», — приводит «Интерфакс» текст сообщения информационного центра НАК.

11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. СМИ писали, что на учебное заведение напали два человека — одного из них задержали, а второго ликвидировали. В региональном МВД сообщили, что бывший ученик этой школы действовал один, сообщников у него не было. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что погибли четыре мальчика и три девочки. В целях безопасности власти Казани закрыли все школы в городе.

На месте ЧП продолжают работать медики, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и спецслужб. Задержанного стрелка отвезли в полицию.