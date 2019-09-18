НАК: двух исламистов ликвидировали в Кабардино-Балкарии

Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии Подробнее

Их личности установлены. По данным НАК, они планировали совершить теракт.

Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Он начал действовать с 05:00 по московскому времени. Введение КТО связано с тем, что спецслужбы узнали место нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников.

Здание, в которым они были, оцепили. Бандитам предложили сдаться, но они этого не сделали. После этого началась перестрелка.

В ее ходе преступники были уничтожены. Правоохранители нашли в доме, где укрывались исламисты, автоматы, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Мирное население и силовики в ходе операции не пострадали.

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных 17 сентября рассказал, что 2019 году в 17 регионах России, в том числе в Кабардино-Балкарии, были обнаружены законспирированные ячейки «Исламского государства»*.

* ИГ/Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.