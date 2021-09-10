НАК: двух боевиков ликвидировали в ходе КТО в Дагестане

Двух боевиков ликвидировали во время режима контртеррористической операции в Дагестане. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района, сообщило РИА «Новости».

На месте перестрелки с боевиками в Буйнакском районе силовики обнаружили автоматы и боеприпасы. В их машине нашли взрывное устройство, готовое к применению.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия по поиску лиц, планировавших теракты, проводились ночью. Силовики обнаружили двух вооруженных боевиков в лесном массиве.