Найдены тела утонувших под Астраханью детей

Спасатели обнаружили тела двух детей, которые утонули на реке Бахтемир под Астраханью 3 июля. Об сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области в понедельник.

Тело девочки 5 июля нашли в воде на территории поселка Бахтемир. Спустя 15 минут после этого был обнаружен труп мальчика на территории поселка Волго-Каспийский Камызыкского района Астраханской области. Об этом написал ТАСС.

Икрянинский межрайонный следственный отдел областного управления СК РФ продолжает проверку после гибели местной жительницы и двух внуков.

Установлено, что женщина 3 июля вместе с шестилетней внучкой и четырехлетним внуком отправилась купаться на берег Волги в поселке Ильинка. Тело бабушки нашли в тот же день.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.