Найденный с останками жертвы Соколова череп оказался учебным пособием

Криминалисты установили, что человеческий череп со дна Мойки — это учебное пособие для студентов-медиков. Его нашли вместе с частями тела аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент СПбГУ Олег Соколов.

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Как сообщил портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на СК Санкт-Петербурга, находку тщательно исследовали криминалисты, которые и установили, что эти «останки» принадлежат бутафорскому скелету. Этот череп нашли, когда вытаскивали из воды Соколова. Он свалился в реку при попытке избавиться от отрубленных рук Ещенко — они лежали вместе с пистолетом у него в рюкзаке.

Согласно признанию специалиста по истории Франции, ранее он из-за ссоры застрелил девушку. Чтобы избавиться от улик, доцент расчленил тело и выбрасывал его частями в реку. Голову аспирантки и сожительницы ученого силовики нашли у него дома.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. На заседании суда историк расплакался и заявил, что раскаивается в преступлении. Он также рассказал, что с Ещенко у него были отношения, они хотели сыграть свадьбу, но Анастасия не принимала его детей.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского следственного ведомства выяснить, не сделал ли Соколов ничего противоправного с другой студенткой. Об этом ранее писали СМИ. В Северную столицу на помощь в расследовании резонансного убийства направили опытных специалистов Криминалистического центра СК.