Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве двух человек в Одинцове, заявил, что погибшие являются его родителями. По его словам, он их не убивал, а деревянные ящики, в которых находились мумифицированные останки, были самодельными гробами.

Показания мужчины опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». По данным источника канала, задержанный рассказал, что в январе поссорился со своим пожилым отцом, толкнул его, тот упал и скончался. Мать мужчины умерла еще через пару дней после этого.

Сначала он хранил трупы родителей на балконе, а потом решил похоронить. Для этого соорудил самодельные гробы. Но тело отца в ящик не влезало, поэтому он отрезал ему ступни. Вывезти эти ящики задержанный собирался 30 сентября. «Гроб» с телом матери успел погрузить в «газель», а ящик с останками отца оставил в подъезде, уточнил собеседник канала.

В рамках расследования дела назначена экспертиза, которая должна установить правдивость этих показаний.

Подозреваемые по делу об убийстве двух человек были задержаны 2 октября.