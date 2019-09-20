Найденное у бывшего вице-президента «Анжи» оружие сняли на видео

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане. В ходе обыска у него изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Оперативное видео было опубликовано в Сети.

Идрисова задержали в поселке Ленинкент, который расположен в пригороде Махачкалы. Об этом сообщили в официальном аккаунте Instagram ГУ МВД республики.

«В рамках проводимой оперативно-профилактической операции „Оружие“ в домовладении 37-летнего жителя поселка Ленинкент в пригороде Махачкалы обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов к нему», — указано в публикации.

Все найденное уже направили на экспертизу.

На распространенной пресс-службой дагестанского ГУ МВД видеозаписи, уточнило РИА «Новости», запечатлен допрос мужчины, похожего на Идрисова. В беседе со следователями он отказался назвать себя, заявил, что является безработным, а найденное у него оружие назвал «законным».

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали в Дагестане Подробнее

О задержании бывшего вице-президента ФК «Анжи» официальный представитель МВД по Дагестану рассказал РИА «Новости» накануне. Источник ТАСС уверял, что у него нашли «большое количество оружия».

Известно, что правоохранители изъяли у бывшего вице-президента «Анжи» три автомата Калашникова и пистолеты Стечкина и Макарова. У него также обнаружили гранаты и неизвестные пистолеты, несколько автомобильных номеров и коллекционные образцы оружия.

После новости о задержании Махи Идрисова президент футбольного клуба Махачкалы Осман Кадиев заявил, что Идрисов никак не связан ни со структурами «Анжи», ни с футболом Дагестана.