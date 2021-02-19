Найден вор, обокравший три частных дома в Ленобласти

Задержан мужчина, который обокрал три частных дома в Петергофе и Ломоносове. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Стало известно, что преступник уже был судим за воровство. Уточняется, что один из домов он ограбил на глазах подростка, которого не заметил. Когда парень пытался остановить злоумышленника, тот плеснул ему в лицо из перцового баллончика. Сумма ущерба составила 232 тысячи, 160 тысяч и 68 тысяч рублей в каждом из домов. На вора возбудили уголовное дело.