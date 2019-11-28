Есть подозрение, что Финько покончил с собой. В последнее время он тяжело болел.

"Сожгла бы станицу к чертовой матери". Как банда Цапка изменила жизнь в Кущевке Подробнее

Владимир Филько считался покровителем ОПГ «Цапковские». При нем в станице полиция покрывала преступный беспредел банды, убившей 12 человек, среди которых было четверо детей, в ноябре 2010 года. Сам Финько получил звучную кличку «Мерседес» за то, что открыто ездил на работу на белой машине, подаренной бандой.

После Финько перевели в Абинский район из-за скандала, вызванного письмом инициативной группы студентов. Несмотря на то, что следствие выявило множественные нарушения Финько, покрывавшего убийства и изнасилования, он был отправдан. Он был начальников ОВД до июля 2012 года.

Вместе ОПГ «Цапковские», державшие в страхе весь район, были отправлены в отставку начальник кущевского РОВД Виктор Бурносов, начальник криминальной милиции района Вячеслав Семенихин, замначальника РОВД — начальник следствия Татьяна Малыхина.

Уволили и главу кубанского ГУВД Сергея Кучерука, а также начальника центра по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча.