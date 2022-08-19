Находящийся в федеральном розыске мужчина обстрелял полицейских в Адыгее

Пьяный водитель обстрелял полицейских во время погони в Адыгее. Оказалось, что он находится в розыске по подозрению в убийстве, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным сайта «Дни.ру», сотрудники ДПС собирались остановить мужчину, но он попытался скрыться. Нарушитель успел доехать до дома, взять ружье и обстрелять полицейскую машину.

Позже его все же удалось задержать. Оказалось, что злоумышленник с 1995 года находится в розыске за убийство.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.