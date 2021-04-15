Находящегося в розыске жителя ХМАО депортировали из США

Несколько лет находящегося в международном розыске жителя ХМАО депортировали из США в Россию. Мужчина является фигурантом уголовного дела. Он скрывался от полицейских в Нью-Йорке, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«Сотрудниками ГУ МВД России в аэропорту Шереметьево при участии НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Роман Чичиланов. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия», — пояснили в пресс-службе.

Согласно данным следователей, в 2015 году в Лангепасе гражданин РФ распивал алкогольные напитки в квартире с незнакомым молодым человеком. Он приревновал гостя к своей супруге и ударил собутыльника ножом в спину. В отношении жителя ХМАО возбудили уголовное дело.