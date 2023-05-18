18 мая 2023, 00:20
Находившийся под домашним арестом москвич ранил инспектора УФСИН
Отправленный под домашний арест 18-летний москвич набросился с ножом на инспектора УФСИН, пришедшего к нему домой, чтобы проконтролировать исполнение решения суда. Молодой человек скрылся с места преступления, правоохранителя госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инспектор УФСИН вечером 17 мая пришел в квартиру москвича на Кленовом бульваре. Молодой человек схватился за нож, ударил им представителя ведомства и скрылся с места совершения преступления. Пострадавшего госпитализировали.
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Жителя Москвы отправили под домашний арест за нападение с ножом 14 мая — тогда он причинил тяжкий вред мужчине на Коломенской улице. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса. Теперь москвича привлекут и за нападение на инспектора.
«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Полицейского из Троицка Челябинской области ранил ножом местный житель. Его задержали, против него возбудили уголовное дело, а пострадавшего сотрудника уже выписали из больницы.
Уголовное дело
ФСИН
Поножовщины
Москва 2023
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