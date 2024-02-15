Криминал 15 февраля 2024, 18:43 Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении задержали в Челябинске

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В Челябинске задержали гражданина Армении, который был объявлен в федеральный розыск как скрывающийся от следствия. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Мужчину задержали в миграционном отделении города. Сотрудник увидел, что обратившийся человек находится в международным розыске, и нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

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