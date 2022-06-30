«Нагревал воду и обливал их». Тетя детей, над которыми издевался отчим, показала на фото последствия

Тетя детей из Солнечногорска, «отчима» которых заподозрили в длительных издевательствах над ними, показала «360» жуткие фотографии с последствиями этих истязаний. И у девочки, и у мальчика на теле — главным образом на ногах и спине — страшные раны и огромные ожоги, множество синяков. Оба ребенка сильно исхудали.

Источник фото: телеканал «360»

Дети сбежали к своей тете Оксане через окно и рассказали, что происходит в семье. До этого родственница не подозревала обо всех этих ужасах.

«Их мать скрывала все и детей ко мне не пускала, мы ничего не знали», — призналась Оксана.

Дети продемонстрировали тете свои травмы.

«Рассказали, что мамин сожитель нагревает воду и льет им на ноги. У них ожоги на спине, на ногах, синяки — он бьет их», — сообщила женщина.

По словам Оксаны, мать считает, что эти травмы дети нанесли себе сами — «то друг друга обожгли, то друг друга бьют».

«Это очень хорошая для нее версия, чтобы сожителя не посадили. Кого она будет любить? Она же детей не любит», — отрезала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Она упомянула о сообщении, которое пострадавшая девочка накануне прислала матери, Татьяне: «Мам, расскажи правду, если ты нас любишь». По словам тети детей, мать ответила: «Я вас люблю, но его люблю тоже». Об этом SMS ранее рассказала «360» и сама Татьяна, только по ее версии ответ был другим: «Я вас люблю, но врать и наговаривать на человека не стану — он вам не нравится».

«Если бы любила, она бы уже выгнала его, спасать своих детей надо было. Три года издеваться — это ненормальные люди!» — возмутилась Оксана.

Она напомнила, что второй муж Татьяны тоже, мягко говоря, не был безгрешным: у него было «сексуальное отношение к девочке», однако для него это кончилось 20 годами колонии — Татьяна сама обратилась в полицию.

В этот раз участкового вызвала Оксана, а он уже — инспектора ПДН, потом подключился прокурор. Тетя детей намерена добиваться уголовного наказания для сожителя их матери. В понедельник она поедет в прокуратуру.

Татьяну, как и ее 30-летнего сожителя, задержали накануне, но сейчас ее оставили под подпиской о невыезде. Мужчине же предъявили обвинение по статье «Истязание». В рамках расследования следователи дадут оценку действиям либо бездействию матери в части исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна утверждает, что дети не ладят друг с другом, но «отчим» относился к ним прекрасно: помогал делать уроки, приносил сладости. Травмы детей она объяснила множеством других факторов — якобы брат случайно облил сестру из чайника, она, опять же случайно, попала по ребенку дверью. По мнению Татьяны, сестра ее первого мужа Оксана «озлобилась» из-за того, что та живет не с ее братом, и специально настроила детей против сожителя матери.