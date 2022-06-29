«Наговаривать не стану». Женщина, сожителя которой заподозрили в истязаниях ее детей, рассказала об отношениях в семье

Жительница Солнечногорска Татьяна, молодого человека которой заподозрили в издевательствах над ее сыном и дочерью, рассказала «360», что отношения в семье всегда были сложными. Оба ее бывших мужа (отец детей — первый муж) сидели в тюрьме, второй супруг угрожал ей и детям убийством и приставал к падчерице. Сами дети, по словам женщины, тоже довольно проблемные и конфликтуют между собой. Зато молодой человек Татьяны был для нее светом в окошке.

Тетя детей, сестра первого мужа Татьяны, вероятно, имела на нее зуб, поэтому и настроила детей против ее молодого человека.

«Озлобилась на меня, что я могу жить с кем-то, не с ее братом, который руку на меня поднимал. А у меня нормально все было — и дети при мне были, с ними всегда были дружеские, доверительные отношения. Сложно воспитывать, но что могла — я давала им», — заметила женщина.

По словам Татьяны, отношения с сестрой первого мужа сложные уже давно — с ее стороны были «угрозы, хамские слова по телефону», сожителю Татьяны женщина тоже хамила. Также она почему-то не хотела, чтобы брат выплачивал Татьяне алименты на детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Помогал учиться, привозил сладости»

О своем молодом человеке Татьяна высказывается исключительно лестно. Информацию о том, что он якобы прижигал ее детей сигаретами, обливал кипятком и не давал им есть, категорически опровергает.

«Он ничего такого плохого не мог сделать. Я не только верю — я знаю, что он не такой. Это просто наговор. Скорее всего, тетя настраивала детей, чтобы они так говорили. Почему она не говорит, что он, приезжая, каждый раз привозил им сладости, фрукты? Помогал с уроками, раздавал интернет, чтобы они мультики смотрели, в игрушки играли?» — недоумевает Татьяна.

По ее словам, один из ожогов девочке нечаянно нанес брат, плеснув на нее из чайника, когда она разогревала себе ужин у плиты. Дети сами рассказали об этом матери. Ее сожитель не мог тушить об детей бычки, поскольку даже не курит, заметила женщина.

Кровоподтеки на теле одного из детей она объяснила тем, что «ребенок подошел близко, я открыла дверь и попала нечаянно».

«Следователю я рассказала и про ожоги, и про то, что на спине, где якобы от бычков ожоги, дочь сказала: „Мы так гуляли“», — сообщила Татьяна.

При этом, по ее словам, мальчик, с которым сейчас встречается дочь, «хороший парень» — по крайней мере, так говорит она сама. Мать с ним не знакома.

Дочь и сын Татьяны «не умеют контактировать между собой и часто дерутся», призналась она. Она старалась, чтобы семья была дружной, но в итоге дети «дружно взяли, выбежали из окна и побежали к человеку, которому не нужны», — к тете.

Татьяна утверждает, что всегда защищала дочь и сына и ради них «посадила в тюрьму» второго мужа, который угрожал «закопать их где-то поодиночке» и домогался до ее дочери. Татьяна вызвала полицию и предоставила видео с участием дочки как доказательство. В итоге мужчине дали 14 лет лишения свободы.

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Первый муж тоже сидел, уже после развода, за распространение легких наркотиков. А после освобождения, по словам Татьяны, пришел к ним домой с пустыми руками, просто чтобы выяснить, появился ли у бывшей жены мужчина. Почти не платил алименты.

«Мам, скажи правду»

По словам Татьяны, сын и дочь убежали «днем, ближе к вечеру». В это время она вместе с молодым человеком уехала в его родной поселок, чтобы там выбрать себе обувь на лето.

«Закрыла их, чтоб не вышли на улицу, — вдруг с ребятами подерутся… Я уже стала перестраховываться: если нас нет дома, лучше их закрою, чтобы ничего не случилось», — призналась Татьяна.

В итоге дети сбежали через окно.

Вчера, после откровений об издевательствах «отчима», детей забрали в больницу. Пока мать не получала разрешения с ними контактировать.

Старшая дочь уже из больницы писала ей «странные сообщения». В этот момент мать была в Следственном комитете.

«Там было: „Мам, скажи правду, так лучше будет, если ты нас любишь, скажи, как было“. Я ответила: „Я вас люблю, но врать и наговаривать на человека не стану — он вам не нравится“. Я написала, что они некрасиво поступили, и спросила, кому будет лучше. Она прочитала и не ответила», — рассказала Татьяна.