Надземный переход рухнул под Тюменью. Видео

В Тюменской области один человек пострадал в результате обрушения надземного перехода. Мост рухнул прямо на его автомобиль.

В тюменском управлении МЧС рассказали, что рухнул надземный переход, установленный на 14-м километре Тобольского тракта, напротив села Яр. Его повредило стрелой крана манипулятора.

«В результате происшествия пострадал один человек, следовавший в попутном направлении на автомобиле „Газель“. Погибших нет», — рассказали в МЧС.

Из-за происшествия движение на Тобольском тракте перекрывали, из-за чего там скопилась трехкилометровая пробка. Сейчас, по информации 72.ru, водителей пускают по одной из полосе.

Издание напомнило, что почти год назад, 17 мая, в том же районе уже сносили пешеходный мост. Тогда удалось доказать вину водителя большегруза. 27-летний водитель, по решению суда, должен был возместить ущерб в несколько миллионов рублей, его также отправили на обязательные работы.