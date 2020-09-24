Надпись кровью, специальные пометки, следы травм. Адвокат Тесака раскрыл подробности дела

Кровяные надписи, предсмертные записки и результаты медицинской экспертизы всплыли в деле Тесака. На днях столичные эксперты еще раз проверят его тело. Но пока до сих пор не возбуждено уголовное дело. Об этом «360» рассказал адвокат Максима Марцинкевича Иван Сидоров.

«Тело показали. Невооруженным взглядом видны следы именно пыток. Есть повреждения на руках и ногах, — рассказал Сидоров. — Пока непонятно какого характеры следы. Сообщили, что мошонка синяя».

Адвокат предположил, что пока на теле нет трупных пятен. Но есть следы пыток или удушья. Точную причину еще предстоит выяснить столичным экспертам. По словам юриста, сегодня или завтра состоится транспортировка трупа в Москву.

«Непонятно немного по поводу подъязычной кости. Это как основной критерий удушения. Если мы узнаем, как была сломана эта кость, то сможем сделать вывод, — рассказал адвокат. — Если такая кость пропадает в процессе всей этой истории, то уже, конечно, ничего не докажешь».

Также юрист заявил, что отец Тесака увидел на теле еще и следы уколов. Однако защита Марцинкевича еще не видела никаких официальных документов.

Нам даже не дали ознакомиться ни с протоколом осмотра места происшествия, ни с фототаблицей Иван Сидоров.

Как правило такие документы обычно показывают для ознакомления. Но в этом деле отказались категорически отказались показывать материалы, сказали, что «документы будут доступны после доследственной проверки, которая еще проводится». Как отметил адвокат, следователи планируют установить причину смерти в ходе этой проверки.

Пока назначены три экспертизы. Выводы по ним, скорее всего, будут готовы в период с 5 по 10 октября, вспоминает Сидоров слова следователя.

Что касается записок и расписок, сделанных Тесаком перед смертью — об одной следователь смог сказать, только что она начинается со слов «не выдержав» и заканчивается словом «себя сам». Датирована записка 15 октября 2020 года, а в конце — подпись Тесака. Ее буду проверять, так как непонятно, откуда эта дата взялась.

Дело до сих пор не возбуждено Иван Сидоров.

«По версии следствия все очень просто и очевидно: Марценкевич 10 числа приехал в СИЗО Челябинска и почти сразу заявил на имя начальника, что он хочет, чтобы ему предоставили защиту, потому что он опасается за свою жизнь», — рассказал собеседник «360»

Также выяснилось, что в деле Тесака были специальные пометки, что он склонен к распространению экстремисткой идеологии, склонен к побегу, что он — криминальный лидер. Хотя в авторитетных кругах это не имеет особого значения, отметил юрист. Все эти отметки свидетельствуют о контроле за ним: «Если такое заявления от него действительно было, то они не имели право посадить его в камеру без видеослежения». Обычно такое ходатайство заставляют оформить письменно. О нем также нужно сообщать в прокуратуру.

Сидоров также раскрыл детали видеосъемки из коридора СИЗО. По предварительной версии, Тесак зашел в камеру 10 сентября и больше не выходил.

«Как нам сообщил следователь, 15 числа он отказался от ужина. 15 или 16 числа ему сообщили, что будет этап и сказали собирать вещи. Потом он был найден мертвым», — рассказал юрист.

Также есть версия, что над кроватью находится кровью написанная надпись «Здесь умер Тесак». Она тоже проверяется экспертами.

По предварительным данным, похороны пройдут в Москве на следующей неделе.