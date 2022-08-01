«Надо выложить это в историю». Подростки в Тамбовской области на видео вынули щенку сердце

Полиция Тамбовской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео издевательств над щенком. Подростки в селе Платоновка разрезали его, сняли на видео и выложили в интернет. Участница, снявшая ролик, рассказала «360», что детеныш был мертв, а провести «операцию» предложила подруга.

Карамелька родила

Девочка приехала в село погостить. Они встретились с автором будущего видео и пошли к другу, у которого недавно родила собака.

Мы гуляли, зашли к другу, дождались, когда он сделает свои дела. Карамелька, его собака, родила мертвых щенков. Она предложила взять щенка Автор видео.

Подруга начала «операцию», а собеседница «360» — снимать это на камеру. Подробностей она не помнит.

«Она попросила снять это на видео, и мы сняли. Попросила скинуть ей, я скинула. Она сказала, надо выложить это в историю. Вот для чего, я не знаю, это надо у нее спрашивать», — рассказала девочка-подросток.

Сторис с сердцем

Видео из сторис разлетелось по местным пабликам. На нем девочка на улице препарировала щенка. В качестве инструмента она использовала осколок стекла.

Источник фото: соцсети

Сердце щенка подростки показали крупным планом и подписали: «Сердечко». Жители Тамбовской области вычислили авторов и призвали обратиться в региональное управление Следкома РФ. Проверку начала полиция.

Проверка полиции

Участников расправы над щенком с семьями пригласили в отдел полиции. Отец предполагаемой зачинщицы от комментариев «360» отказался. В УМВД России по Тамбовской области подтвердили, что правоохранители взялись за это дело.