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    01 августа 2022, 15:40

    «Надо выложить это в историю». Подростки в Тамбовской области на видео вынули щенку сердце

    Девочка из Платоновки Тамбовской области рассказала, кто предложил вскрыть щенка и снять на видео

    Екатерина Виславская, Иван Степанов

    Полиция Тамбовской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео издевательств над щенком. Подростки в селе Платоновка разрезали его, сняли на видео и выложили в интернет. Участница, снявшая ролик, рассказала «360», что детеныш был мертв, а провести «операцию» предложила подруга.

    Карамелька родила

    Девочка приехала в село погостить. Они встретились с автором будущего видео и пошли к другу, у которого недавно родила собака.

    Мы гуляли, зашли к другу, дождались, когда он сделает свои дела. Карамелька, его собака, родила мертвых щенков. Она предложила взять щенка

    Автор видео.

    Подруга начала «операцию», а собеседница «360» — снимать это на камеру. Подробностей она не помнит.

    «Она попросила снять это на видео, и мы сняли. Попросила скинуть ей, я скинула. Она сказала, надо выложить это в историю. Вот для чего, я не знаю, это надо у нее спрашивать», — рассказала девочка-подросток.

    Сторис с сердцем

    Видео из сторис разлетелось по местным пабликам. На нем девочка на улице препарировала щенка. В качестве инструмента она использовала осколок стекла.

    «Надо выложить это в историю». Подростки в Тамбовской области на видео вынули щенку сердце | Изображение 1Источник фото: соцсети

    Сердце щенка подростки показали крупным планом и подписали: «Сердечко». Жители Тамбовской области вычислили авторов и призвали обратиться в региональное управление Следкома РФ. Проверку начала полиция.

    Проверка полиции

    Участников расправы над щенком с семьями пригласили в отдел полиции. Отец предполагаемой зачинщицы от комментариев «360» отказался. В УМВД России по Тамбовской области подтвердили, что правоохранители взялись за это дело.

    Информация у нас есть, сейчас проходит выяснение и уточнение всех обстоятельств

    Владимир Горбачев.

    исполняющий обязанности начальника пресс-службы УМВД России по Тамбовской области